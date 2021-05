Bremen (dpa) - Bayer Leverkusen beklagt nach dem 0:0 bei Werder Bremen gleich vier angeschlagene Spieler. Leon Bailey, Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri und Kerem Demirbay zogen sich am Samstag allesamt Verletzungen zu. Sinkgraven musste zur Pause wegen Problemen am Knie ausgewechselt werden, das restliche Trio klagte jeweils über Schmerzen am Fuß.

Von dpa