Rot-Weiss Essen vor Sprung an die Tabellenspitze

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der Fußball-Regionalliga West vor Augen. «Ich bin sehr froh, dass wir bis jetzt schon 81 Punkte geholt haben, das ist eine überragende Marke», sagte RWE-Trainer Christian Neidhart. Mit dem 2:1 am Samstag beim Wuppertaler SV rückten die Essener auf Platz zwei am 38. Spieltag bis auf einen Zähler an Tabellenführer Borussia Dortmund II heran und können den BVB-Nachwuchs mit einem weiteren Erfolg am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen Alemannia Aachen vorerst überholen.

Von dpa