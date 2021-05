«Wir müssen (...) Familien und ihre Bedürfnisse konsequenter in den Vordergrund der Pandemiebekämpfung rücken», heißt es in dem SPD-Papier. Gleichzeitig sei das Thema Impfen von Kindern für viele Eltern besonders sensibel - weshalb Aufklärung besonders wichtig sei.

Weil das dezentrale Impfen über Haus- oder Kinderärzte vermutlich nicht ausreiche und die Verteilung in einer Schulklasse ungleich wäre, setzt die Fraktion auf Einladungen in Impfzentren und mobile Impfteams. Die könnten - bei entsprechender Zulassung des Impfstoffs für Kinder über zwölf - nach Ansicht der SPD schon im Juni aktiv werden. Die Landesregierung solle daher «zeitnah mit der Planung einer Kinder- und Jugend-Impfstrategie in der skizzierten Weise beginnen und diese bis Ende Mai abgeschlossen haben.»

© dpa-infocom, dpa:210509-99-525662/2