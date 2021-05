Längst nicht mehr selten: Hunderte Weißstörche brüten in NRW

Petershagen (dpa/lnw) - Hunderte Weißstorch-Paare brüten auch in diesem Jahr wieder in Nordrhein-Westfalen - eine Entwicklung die Experten noch vor Jahrzehnten für unwahrscheinlich gehalten hätten. Allein im Kreis Minden-Lübbecke haben mindestens 110 Paare ihre Horste bezogen, sagte der Weißstorch-Experte Alfons Bense der Deutschen Presse-Agentur. Damit sei abermals eine Rekordzahl nistender Tiere erreicht. Die ersten Jungvögel seien schon geschlüpft. Solange kein nass-kalt-windiger Wettereinbruch drohe, stünden die Chancen auf eine erfolgreiche Brutsaison in der Region gut, sagte er.

Bense engagiert sich seit Jahrzehnten für das Aktionskomitee «Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-Lübbecke». Es war 1987 ins Leben gerufen worden, als die Zahl der Brutpaare im Land auf nur noch drei an der Weser brütende Eltern zurückgegangen war. Heute sind die weißen Großvögel in jeder Gemeinde des Kreises zu finden.

Auch in anderen Auenregionen etwa an der Lippe oder dem Niederrhein gehört der Zugvogel in der warmen Jahreshälfte wieder zum Landschaftsbild: «Wir haben inzwischen in NRW mehr Weißstorche als vermutlich je zuvor», sagte Michael Jöbges von der AG Weißstorch der nordrhein-westfälischen Ornithologengesellschaft. Die Brutbestände seien in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Mehr als 400 Paare waren es 2019 landesweit, rund 800 Jungvögel verließen die Nester. Die Auswertung der Vorjahreszahlen laufe noch, aber «es zeichnet sich keine Trendumkehr ab», so Jöbges.

Die Störche hätten in den vergangenen Jahrzehnten von mehreren Faktoren profitiert, insbesondere von Maßnahmen, die den Lebensraum verbesserten: Dort wo sich durch renaturierte Flüsse wieder natürliche Auen und Feuchtwiesen bilden konnten, finde der Storch Nahrung und Brutplätze.

Einen Schub erlebten die Bestände seit etwa 15 Jahren. So war 2012 die 100er Marke geknackt worden, drei Jahre später wurden doppelt so viele Brutpaare in NRW gezählt. Einen Grund für diesen Sprung sieht Bense auch in den veränderten Bedingungen für die Tiere in ihren Winterquartieren: Die Gruppe der Zugvögel, die in Westafrika überwintere, finde nach dem Ende der Dürre in der Sahelzone wieder mehr Nahrung. Außerdem habe sich das Zugverhalten der Tiere geändert: Viele bleiben bereits in Spanien und kommen damit fitter für die Fortpflanzung wieder hier an.

«Der Storch ist wohl der Vogel mit dem größten Wiedererkennungswert. Die Leute sind fasziniert vom ihm und so kann er vielleicht mehr Menschen für Naturschutz begeistern», so Jöbges' Hoffnung. Die stetig wachsende Zahl der in NRW nistenden Tiere freut die Vogelschützer. Auch wenn damit die Zahl derer zunehme, die sich einen ungünstigen Platz zum Nisten aussuchen, wie Bense einräumte: Gelegentlich brüten sie auf Strommasten, können dort Kurzschlüsse auslösen und setzen sich und ihre Kinderstube Lebensgefahr aus. «Am besten ist es, den Nestbau an solchen Orten erst gar nicht zu tolerieren.» Der Storch könne auch anderswo ausreichend Nistplätze finden und erfreue dort alle, die ihn betrachten und beobachten. «Er ist einfach eine Augenweide», schwärmte Bense.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-525663/2