Schlägerei um Parkplatz: 19-Jähriger mit Messer verletzt

Werl (dpa/lnw) - Bei einer Schlägerei um einen Parkplatz in Werl (Kreis Soest) hat ein 24-Jähriger einen Mann mit einem Messer leicht verletzt. Der 19-Jährige war seiner Schwester zur Hilfe geeilt, die der Mann zuvor ins Gesicht geschlagen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 16-Jährige und eine weitere 18 Jahre alte Frau waren am Samstag mit dem 24-Jährigen wegen eines Parkplatzes in Streit geraten. Die beiden Geschwister wurden nach Angaben der Polizei ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 24-Jährige kam vorübergehend in Gewahrsam, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft aber anschließend wieder auf freien Fuß.

Von dpa