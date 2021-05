Heliumpapagei sorgt für Feuerwehreinsatz

Ennepetal (dpa/lnw) - Ein mit Helium gefüllter Luftballon in Papageienform hat in Ennepetal einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Feuerwehr war am Samstagvormittag wegen eines Tieres in einem Baum alarmiert worden, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heißt. Zwei Feuerwehrleute schauten mit Hilfe einer Drehleiter nach - wie sich herausstellte, handelte es sich lediglich um einen Heliumballon. Er konnte jedoch laut Feuerwehr «leider nicht befreit werden», da er zu weit oben im Baum hing.

Von dpa