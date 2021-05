Mann bei nächtlichem Überfall auf Wohnung getötet

Bünde (dpa/lnw) - In einem Wohnhaus in Bünde (Kreis Herford) ist ein 49 Jahre alter Mann überfallen und getötet worden. Ein zweiter Mann wurde bei dem Überfall am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Nach ersten Erkenntnissen seien mehrere unbekannte Personen in die Unterkunft der Opfer eingedrungen und hätten sie attackiert. Der 49 Jahre alte Rumäne sei noch am Tatort gestorben.

Von dpa