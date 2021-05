Köln mit Torjäger Andersson - Freiburg mit Torwart Flekken

Köln (dpa) - Der Tabellen-Vorletzte 1. FC Köln kann im drittletzten Saison-Spiel der Fußball-Bundesliga auf Torjäger Sebastian Andersson zurückgreifen. Der Schwede, dessen Einsatz wegen beharrlicher Knie-Beschwerden auf der Kippe stand, steht gegen den SC Freiburg in der Startelf. So nahm FC-Trainer Friedhelm Funkel nur eine Änderung gegenüber dem 3:2 in Augsburg vor: Kingsley Ehizibue ersetzt nach abgebüßter Sperre rechts hinten Benno Schmitz.

Von dpa