Ausflugsziele in NRW zunächst nicht überlaufen

Köln (dpa/lnw) - Bei bestem Sommerwetter am ersten Tag der Lockerungen für Geimpfte und Genesene blieb der Ansturm auf die Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen bis Sonntagmittag zunächst aus. Im Westpark in Bochum und am Kemnader See waren viele Menschen zum Sporttreiben an der frischen Luft. Die Situation sei entspannt und der Abstand werde eingehalten, berichtete ein dpa-Reporter. Ähnlich war die Situation in Köln. Auch den Polizeibehörden in Düsseldorf, Aachen, Dortmund und Köln wurden zunächst keine Regelverstöße gemeldet. Stark besuchte Orte wurden gezielt kontrolliert wurden.

Von dpa