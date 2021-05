Laschet: Deutschland muss klimaneutrales Land werden

Berlin (dpa) - Deutschland muss nach Worten von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auch bei der angestrebten Klimaneutralität ein Industrieland bleiben. «Ich will Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland machen», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will». «Das heißt aber auf Deutsch: Ich will auch noch eine Stahlindustrie haben.» Wenn die Stahlindustrie in ein anderes Land abwandere, sei dem Weltklima nicht gedient. Denn dann werde Stahl, der für die Energiewende notwendig sei, unter schlechteren Bedingungen produziert.

Von dpa