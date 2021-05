Rheinmetall: Auftrag zur Modernisierung britischer Panzer

Düsseldorf (dpa) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat sich einen Großauftrag zur Modernisierung der britischen Kampfpanzerflotte des Typs Challenger 2 gesichert. Insgesamt 148 Panzer sollen in den kommenden Jahren mit neuen 120-Millimeter-Glattrohrkanonen ausgerüstet werden, teilte der MDax-Konzern am Montag in Düsseldorf mit. Zudem sollen die Challenger-2-Kampfpanzer auch einen komplett neuen Turmaufbau mit digitaler Systemarchitektur erhalten.

Von dpa