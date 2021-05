Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Auto am Samstagabend beim offenbar zu schnellen Überholen von der nassen Straße abgekommen, gegen das Wohnhaus geprallt und in einer nahen Hecke liegen geblieben. Ein Augenzeuge holte den 24-Jährigen aus dem Auto, der von Rettungskräften vor Ort behandelt wurde, aber nicht ins Krankenhaus wollte. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

