Getränkelaster umgekippt - Neun Kilometer Stau

Meerbusch (dpa/lnw) - Ein umgekippter Getränke-Transporter hat im Autobahnkreuz Meerbusch ein Scherbenmeer und neun Kilometer Rückstau verursacht. Der Fahrer des Transporters hatte den Wechsel von der A44 auf die A57 am Montag offenbar mit zu viel Schwung in Angriff genommen. Der 7,5-Tonner kippte um und etwa 100 Getränkekästen fielen auf die Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher berichtete. Zur Beseitigung der Scherben, an der sich mehrere Autofahrer beteiligten, musste die Autobahn teilweise gesperrt werden. Der Lastwagenfahrer war in Richtung Köln unterwegs, als das Malheur passierte. Der Rückstau reichte bis Krefeld.

Von dpa