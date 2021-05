Urteil: Frau muss sieben Meter hohes Kreuz entfernen

Düsseldorf (dpa) - Eine Düsseldorferin muss ein sieben Meter hohes Holzkreuz samt Betonfundament aus ihrem Garten entfernen. Das hat das Düsseldorfer Amtsgericht am Montag entschieden (Az.: 290 A C 179/20). Die Frau, die das Kreuz errichten ließ, habe zwar das Sondernutzungsrecht am Garten. Das Kreuz gehöre wegen seiner Größe und Beleuchtungsintensität aber «nicht zur üblichen Gartengestaltung».

Von dpa