585 Gefangene geimpft - über die Hälfte in Gelsenkirchen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Justizvollzugsanstalten in NRW sind bislang 585 Inhaftierte im Rahmen der bisherigen Priorisierungsstufen mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft worden. Wie aus einem Bericht des Justizministeriums an den Landtag hervor geht, hat die JVA Gelsenkirchen dabei einen auffälligen Anteil: Dort wurden 300 Häftlinge geimpft - weit mehr als in jeder anderen Einrichtung.

Von dpa