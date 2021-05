Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl von verbalen oder körperlichen Angriffen auf Gerichtsvollzieher ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Wert seit 2017 gesunken. In insgesamt 123 Fällen sei es 2020 zu An- oder Übergriffen gekommen, heißt es vom Justizministerium in einem Bericht an den Rechtsausschuss.

Von dpa