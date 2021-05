Automaten-Sprengung: Polizei findet mutmaßlichen Sprengsatz

Vreden (dpa/lnw) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Vreden (Kreis Borken) durch Unbekannte am Dienstagmorgen hat die Polizei einen weiteren mutmaßlichen, nicht explodierten Sprengsatz in dem zerstörten Kassenhäuschen entdeckt. Entschärfer des Landeskriminalamtes wollen den Sprengsatz nun bergen und auf einem nahe gelegenen Feld kontrolliert zur Sprengung bringen. Zuvor soll dafür ein Erdloch ausgehoben werden, wie ein Polizeisprecher am Vormittag berichtete.

Von dpa