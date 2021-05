«Sonnenschlitten»: NRW-Landtag kauft Werk von Beuys

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys nimmt der nordrhein-westfälische Landtag ein Werk des Künstlers in seine Sammlung auf. Der Landtag habe den Siebdruck «Sonnenschlitten» erworben - ein Werk, das Beuys eineinhalb Jahre vor seinem Tod angefertigt habe, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Das Bild greift zwei immer wiederkehrende Motive des Künstlers auf: die Sonne und den Schlitten. Der in Krefeld geborene Beuys (1921-1986) wäre am morgigen Mittwoch 100 Jahre alt geworden.

Von dpa