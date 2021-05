Haftstrafe für Betreiber von Bodybuilder-Drogenlabor

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Im Strafprozess um einen großangelegten Handel mit Dopingmitteln hat das Landgericht Mönchengladbach am Dienstag den mutmaßlichen Drahtzieher zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Richter waren überzeugt, dass der 45-jährige Mönchengladbacher im großen Stil Dopingmittel hergestellt und mit Gewinn in der Bodybuilderszene vertrieben hat. Das Dopinglabor hatte er bei einer Bekannten unter dem Dach in einem Bügelzimmer untergebracht.

Von dpa