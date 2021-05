Kein Ligaeinsatz zum Abschied für verletzten Lars Bender

Leverkusen (dpa)- Ex-Nationalspieler Lars Bender wird zum Abschluss seiner letzten Profi-Saison nicht mehr in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Bis zum letzten Saisonspiel seines Clubs Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund am 22. Mai wird er nicht mehr fit. «Ich werde definitiv nicht mehr spielen», sagte der 32-Jährige am Dienstag in einer Videoschalte mit seinem Zwillingsbruder und Mannschaftskollegen Sven, wie der «Kicker» berichtete. Lars Bender fehlt Bayer seit Ende Januar wegen einer Knieverletzung. «Das ist nicht der Abschied, den man sich vorstellt.» Auch Sven Bender beendet nach dieser Saison seine Karriere.

Von dpa