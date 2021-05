Paderborn holt Mittelfeldspieler Schuster von Mannheim

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Mittelfeldspieler Marco Schuster verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom SV Waldhof Mannheim, der in der 3. Liga spielt. Schuster habe einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, teilte der SCP am Dienstag mit. «Marco ist ein lauf- und kampfstarker Spieler, der sich als Stabilisator vor der Abwehr auszeichnet und viel zum Erfolg in Mannheim beigetragen hat», sagte Geschäftsführer Sport des SCP, Fabian Wohlgemuth.

Von dpa