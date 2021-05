Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im Jahresvergleich um 1,5 Prozent auf 99,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Rechne man den Beitrag aus der Beteiligung an Abertis heraus, sei der operative Nettogewinn um rund sechs Prozent gewachsen.

Inklusive Sondereffekten wies Hochtief einen Gewinn von 86 Millionen Euro aus. Das waren gut drei Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz schrumpfte in den ersten drei Monaten um rund 12 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-556072/2