Dortmunder Polizei vor Finale: «Geben Sie uns keinen Anlass»

Dortmund (dpa) - Die Dortmunder Polizei hat an BVB-Fans appelliert, auch beim DFB-Pokalfinale die Corona-Regeln einzuhalten. «Geben Sie uns keinen Anlass, in Dortmund einschreiten zu müssen. Und schützen Sie damit sich und andere!», teilte die Polizei am Dienstag mit. Man setze auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, bereite sich aber auch auf einen Einsatz in der Revierstadt vor. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund spielt am Donnerstag (20.45 Uhr) im Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig.

Von dpa