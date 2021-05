Polizisten fangen mit viel Mühe freilaufenden Ziegenbock ein

Rheinbach (dpa/lnw) - Ein aufgebrachter Ziegenbock hat Polizisten im Rhein-Sieg-Kreis allerhand Mühen bereitet. Das freilaufende Tier sei in den vergangenen Tagen unter anderem im Straßenverkehr zu einer Gefahr für sich und andere geworden, berichteten die Beamten am Mittwoch. Ein erster Versuch, den Bock zu fangen, sei am Montagabend im Ort Meckenheim zunächst gescheitert. «Es bestand mehrfach Sichtkontakt, auch ein Streifenwagen wurde durch den aufgebrachten Bock leicht beschädigt», protokollierte die Polizei. «Dann gelang dem Täter aber die Flucht.»

Von dpa