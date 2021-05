Erste Café-Terrassen öffnen im Kreis Soest

Wer auf einem der mehr als 1800 Draußen-Sitzplätze in der historischen Altstadt von Soest oder einem der rund 500 Sitzplätze an der frischen Luft in Lippstadt Platz nehmen will, muss entweder einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen oder vollständig geimpft sein. Außerdem ist eine Anmeldung notwendig. Abseits der Tische gilt Maskenpflicht, auch die Kontakt- und Abstandregeln sind einzuhalten.

Den Anfang unter den Modellregeionen machte in der vergangenen Woche der Kreis Coesfeld, wo unter anderem ein Fitnessstudio und ein Freibad wieder öffneten. In den vom Wirtschaftsministerium ausgewählten Kommunen soll für verschiedene Bereiche erprobt werden, wie öffentliches Leben in Pandemiezeiten möglich ist, um daraus Erkenntnisse für ganz NRW zu gewinnen.

