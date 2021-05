Mettmann (dpa/lnw) - Ein ausrangiertes Polizei-Motorrad hat sich in Mettmann als ideale Brutstätte für den Vogel des Jahres 2021 entpuppt. Unter dem Tacho der alten Maschine habe sich ein Rotkehlchen ein Nest gebaut, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Mettmann und bestätigte Medienberichte.

Von dpa