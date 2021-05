Eigengewächs Geitner bleibt ein weiteres Jahr bei der DEG

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat sich die Dienste von Verteidiger Nicolas Geitner auch für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga gesichert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, bleibt der 22 Jahre alte gebürtige Düsseldorfer, der alle Jugend- und Nachwuchsteams des Clubs durchlaufen hat, eine weitere Saison bei der DEG, für die er bereits 2019 in der DEL debütierte. Am Dienstag hatte der Club mitgeteilt, dass Kapitän Alexander Barta für ein Jahr verlängert hat. Nach seiner Spieler-Karriere soll der 38-Jährige zudem ins Trainerteam rücken.

Von dpa