Gericht: Stadt Siegen muss Stadthalle für AfD bereitstellen

Münster/Siegen (dpa/lnw) - Die Stadt Siegen darf der AfD die Nutzung der Stadthalle für die Aufstellung ihrer Bundestagskandidaten nicht verweigern. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Mittwoch auf eine Beschwerde der Stadt entschieden. Da andere Parteien die Halle in der Vergangenheit für Veranstaltungen ebenfalls bekommen hätten, entstehe ein Gleichbehandlungsanspruch, begründete das Gericht. Der Beschluss ist unanfechtbar (Az.: 15 B 605/21). Damit kann die AfD die Siegerlandhalle an den beiden kommenden Wochenenden (14. bis 16. Mai und 21. bis 23. Mai) nutzen.

Von dpa