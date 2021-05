BVB mit Haaland zum Pokalfinale nach Berlin

Dortmund (dpa) - Erling Haaland gehört zum Kader von Borussia Dortmund für das Pokalfinale am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig. Der von einer Oberschenkelprellung genesene 20 Jahre alte Torjäger des Fußball-Bundesligisten trat am Mittwochnachmittag zusammen mit seinen Teamgefährten die Reise nach Berlin an und wurde von rund 20 BVB-Fans am Dortmunder Flughafen gefeiert. Haaland war nach zweiwöchiger Zwangspause zu Wochenbeginn wieder ins Training eingestiegen.

Von dpa