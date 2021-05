Nach Überfällen auf Seniorinnen: Verdächtiger festgenommen

Der Mann war den Angaben zufolge am Dienstag von einem Zeugen bei dem Versuch erwischt worden, in eine Wohnung in Beckum (Kreis Warendorf) einzubrechen. Er sei dann in seine Wohnung geflüchtet, die sich im selben Haus befinde, hieß es. Schon in der vergangenen Woche soll er in die gleiche Wohnung eingebrochen sein.

Die Ermittlungen der Polizei brachten den Mann schließlich in Verbindung mit den Taten vom Wochenende: Zunächst soll er am Samstag innerhalb kurzer Zeit zwei Seniorinnen angesprochen und ihnen anschließend die Handtasche geraubt haben. Der dritte Raubüberfall fand am Sonntag statt. Hier raubte der Mann laut Polizeiangaben die Geldbörse einer Seniorin.

Auch am Dienstag soll er in Beckum versucht haben, einer 84-jährigen Seniorin mit Rollator ihre daran befestigte Bauchtasche zu stehlen. Der Versuch misslang, brachte jedoch den Rollator zum Umkippen und damit auch die Seniorin zu Fall.

Die Polizei führte den Mann einem Haftrichter vor, er sitzt nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

