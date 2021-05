Maas: Null-Toleranz für Angriffe auf Synagogen

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas hat an die Menschen in Deutschland appelliert, Juden in Deutschland nicht die Entwicklung im Nahen Osten vorzuhalten. «Wir alle sind gefordert deutlich zu machen, dass wir es nicht akzeptieren, wenn Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland für Ereignisse im Nahen Osten verantwortlich gemacht werden - auf der Straße wie in den sozialen Medien», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). «Für Angriffe auf Synagogen darf es in unserem Land null Toleranz geben», betonte Maas. Er betonte: «Und so traurig es ist, dass das überhaupt notwendig ist: der Staat muss ohne Wenn und Aber die Sicherheit der Synagogen gewährleisten.»

Von dpa