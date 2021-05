Sie sitzen in Bäumen, watscheln über Wiesen, turnen an Ästen und flattern am Himmel: Die Welt der Vögel ist bunt. Bei der Zählaktion «Stunde der Gartenvögel» am Himmelfahrtswochenende machen inzwischen Zehntausende Vogelbeobachter in NRW mit.

Von dpa