Allofs hat Aufstiegschance noch nicht aufgegeben

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Vorstandsmitglied Klaus Allofs hat die Chance auf den Bundesligaaufstieg in diesem Sommer noch nicht aufgegeben. «Ich glaube daran. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, das muss ich jetzt auch zugeben. Jetzt gilt es eben auf die anderen zu hoffen. Und wir selbst müssen unsere Spiele gewinnen. Ich bin ein hoffnungsfroher Mensch», sagte der 64-Jährige in einer virtuellen Talkrunde der «Rheinischen Post» vor den beiden restlichen Saisonspielen gegen Erzgebirge Aue am kommenden Sonntag und bei der SpVgg Greuther Fürth am darauffolgenden Sonntag.

Von dpa