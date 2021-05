Vatertag im kleinsten Kreis: NRW hält sich an Corona-Regeln

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Sonnenschein und milder Temperaturen zu Christi Himmelfahrt ist es in Nordrhein-Westfalen in vielen Städten zunächst ruhig zugegangen. Größere Zusammenkünfte anlässlich des Vatertags blieben laut Polizei aus. «Es gab bisher keine Auffälligkeiten», sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Mittag. Auch in Düsseldorf, Essen und Mülheim gab es demnach zunächst keine größeren Einsätze. «Hier ist gar nichts los», sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld.

Von dpa