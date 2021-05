Großbrand in Hüllhorst: Lagerhalle in Flammen

Hüllhorst (dpa/lnw) - In einem Industriegebiet in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Über dem Firmengelände stieg eine große Rauchwolke auf, die mehrere Kilometer weit zu sehen war. Die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Firmen zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen waren zunächst drei Betriebe betroffen. Details zur Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.