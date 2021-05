Nach Pokalsieg: 200 Fans feiern in Dortmunder Innenstadt

Dortmund (dpa) - Bis zu 200 BVB-Fans haben nach dem DFB-Pokalsieg der Dortmunder gegen RB Leipzig am Borsigplatz gefeiert. «Es wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet», teilte eine Sprecherin der Polizei Dortmund am frühen Freitagmorgen mit. Zu Auseinandersetzungen unter den Fans kam es nicht. Die Polizei löste die Ansammlung nach kurzer Zeit wieder auf. Dortmund hatte gegen Leipzig am Donnerstagabend mit 4:1 im Berliner Olympiastadion gewonnen.