Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Gütersloh

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Gütersloh mit einem Auto kollidiert und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 26-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen auf einer Kreuzung den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Er starb trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen durch Ersthelfer, die durch später eintreffende Rettungskräfte fortgesetzt wurden, an der Unfallstelle. Der Autofahrer und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt.