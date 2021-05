Männer lebensgefährlich verletzt: Womöglich Drogengeschäfte

Köln (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern sind am Donnerstagabend in Köln ein 19- und ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission prüfe, ob ein Drogengeschäft Auslöser der Streitigkeiten im Stadtteil Roggendorf-Thenhoven gewesen sein könnte, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Suche nach den Tatverdächtigen, die «mit noch nicht eindeutig bestimmten Gegenständen bewaffnet» gewesen sein sollen, lief zunächst noch. Die Ermittler baten Zeugen, sich zu melden. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa