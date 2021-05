Zwei Männer bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Köln (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen sind am Donnerstagabend in Köln zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren würden im Krankenhaus behandelt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Wie sie verletzt wurden und wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, war zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission ermittelt. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet.

Von dpa