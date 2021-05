Mann geht in Obdachlosenunterkunft auf Bewohner los

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein 42-Jähriger ist in einer Obdachlosenunterkunft in Bergisch Gladbach mit einer Machete auf einen weiteren Bewohner losgegangen. Nur durch das Eingreifen eines weiteren Mannes sei es am Donnerstagabend gelungen, die Waffe wegzutreten und die Gefahr abzuwenden, berichtete die Polizei am Freitag. Anschließend habe sich der 42-Jährige in seinem Zimmer verbarrikadiert. Da er die Tür auch für die Polizei nicht öffnete, wurde diese den Angaben zufolge eingetreten.

Von dpa