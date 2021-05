Transporter kracht auf Lastwagen: Zwei Menschen eingeklemmt

Köln (dpa/lnw) - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 555 bei Köln auf einen defekten Lastwagen geprallt und dabei zu großen Teilen zerstört worden. Der 45 Jahre alte Fahrer und sein 15 Jahre alter Sohn, der Beifahrer war, wurden bei dem Unfall am Freitag im Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei berichtete. Rettungskräfte befreiten die beiden und brachten sie in Krankenhäuser. Der Lkw habe wegen technischer Probleme auf dem rechten Fahrstreifen gestanden. Die Fahrbahn in Richtung Bonn wurde gesperrt.

Von dpa