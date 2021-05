Polizei nimmt nach Großbrand in Fabrikhalle 30-Jährigen fest

Hüllhorst (dpa/lnw) - Nach einem Großbrand in einer Fabrikhalle in Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke hat die Polizei einen 30-Jährigen festgenommen. Der Mann werde verdächtigt, vorsätzlich Feuer gelegt zu haben, teilten die Beamten am Freitag mit. Der Verdächtige schweige allerdings bislang zu den Vorwürfen.