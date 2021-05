Fast zehn Prozent der NRW-Bevölkerung vollständig geimpft

Die Impfkampagne in NRW erreichte demnach am vergangenen Mittwoch mit rund 277 660 geimpften Menschen einen neuen Tagesrekord. 1,5 Prozent der gesamten Landesbevölkerung seien damit allein an dem Tag geimpft worden. Inzwischen hätten drei Viertel der über 60-jährigen Menschen eine Corona-Impfung bekommen. Die Quote der Erstimpfungen lag den Angaben zufolge am Freitag bei 37,9 Prozent. Mehr als 6,8 Millionen hätten den ersten Impfschutz erhalten.

«Mehr Schutz für immer mehr Menschen - es geht mit großen Schritten voran», sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Der neue Tagesrekord bei den Impfungen mache Mut. «Mit jeder Impfung bauen wir an der Brücke zu mehr Perspektiven im Sommer.»

