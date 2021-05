Ausnahme-Sportmediziner Wildor Hollmann ist tot

Der Wissenschaftler hatte noch im Alter von mehr als 90 Jahren Vorlesungen an der Sporthochschule in Köln angeboten, die bei vielen Studenten äußerst beliebt waren. Den Angaben zufolge entstanden unter seiner Betreuung mehr als 1000 Diplomarbeiten und mehr als 200 Promotionsarbeiten. «Ich will aus sogenannten Fachidioten Menschen machen, die sich im allgemeinen Leben auskennen», sagte Hollmann 2017 der Deutschen Presse-Agentur.

Hollmann hatte in seiner Karriere mehrere hochrangige Ämter inne. Unter anderem war er Präsident des Deutschen Sportärztebundes, Präsident des Weltverbandes für Sportmedizin und von 1994 bis 1997 Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft.

