Kardinal Woelki entsetzt über antisemitische Vorfälle

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat entsetzt auf die antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland reagiert. «Es ist kaum zu begreifen: Alle Beteiligten wünschen sich seit Jahrzehnten nichts sehnlicher als Frieden und Freiheit», teilte Woelki am Freitag mit. Und doch ende es «fast immer» in Gewalt. «Wie schwer doch Frieden ist. Für alle Seiten», erklärte Woelki. Ihn mache die Eskalation von Gewalt und Vergeltung traurig.

Von dpa