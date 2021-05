Seniorin stürzt samt Rollator in Kanal

Kleve (dpa/lnw) - Eine 80 Jahre alte Frau ist mit ihrem Rollator in einen zentralen Kanal in Kleve gestürzt. Passanten hatten die Seniorin beobachtet, eilten ihr schnell zur Hilfe und zogen sie aus dem Wasser, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Einsatzkräfte versorgten die Frau und holten noch ihren Rollator aus dem Kanal. Die Seniorin wurde mit leichten Verletzungen und Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Spoykanal nahe der Hochschule Rhein-Waal stürzte, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa