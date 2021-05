WAZ: Besuchsverbote in Altenheimen nur noch mit Genehmigung

Essen (dpa/lnw) - Besuchsverbote in Alten- und Pflegeeinrichtungen dürfen in NRW einem Medienbericht zufolge nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Landesregierung ausgesprochen werden. Dies habe der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag klargestellt, berichtete die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ, Samstag). Außerdem wolle das Land mit einer neuen Allgemeinverfügung das bereits bestehende Quarantäne-Verbot für vollständig geimpfte Bewohner nochmals unterstreichen.