Laut Innenministerium war bereits am Freitag ein Graffiti am Justizministerium in Düsseldorf gemeldet worden, das sich auf den aktuellen Konflikt im Nahen Osten bezieht («Free Palestine»). Ansonsten seien keine aktuellen Vorkommnisse bekannt geworden. Bereits in der Nacht zum Donnerstag war eine israelische Flagge vor dem Rathaus von Dinslaken gestohlen worden. Hier gibt es laut Ministerium inzwischen Hinweise auf die Täter, denen der Staatsschutz nachgeht.

Pro-Palästina-Demos sind am Samstag unter anderem in Köln, Münster und Bochum angemeldet. In einigen Städten sind auch Mahnwachen gegen Antisemitismus geplant.

