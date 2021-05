Stindl zurück in der Startelf: VfB wieder mit Keeper Kobel

Mönchengladbach (dpa) - Kapitän Lars Stindl ist im letzten Saison-Heimspiel in die Startelf von Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Zudem änderte Marco Rose bei seinem letzten Auftritt im Borussia-Park als Gladbach-Trainer seine Formation für die Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf zwei weiteren Positionen nach der 0:6-Pleite beim FC Bayern München. Christoph Kramer und Alassane Plea kamen für Denis Zakaria und Breel Embolo in die Anfangself.