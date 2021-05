Horst Lichter wollte innere Ruhe in Schweigekloster finden

Bad Vilbel (dpa) - «Bares für Rares»-Moderator Horst Lichter hat im Schweigekloster gemerkt, dass das Gleichgewicht zwischen seinem Berufs- und Privatleben nicht mehr in Einklang war. Mit dem Erfolg der ZDF-Sendung habe er plötzlich mehr Arbeit gehabt als je zuvor und mehr Zeit im Studio verbracht als in seinem 500 Kilometer entfernten Zuhause, sagte Lichter in der Sendung «Silvia am Sonntag» des privaten Rundfunksenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Von dpa